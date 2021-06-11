Юморист Александр Эллерт показал забавный кадр с Ксенией Мишиной на отдыхе в Карпатах

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина нашла свою любовь на популярном проекте "Холостячка". Избранником звезды стал юморист Александр Эллерт. После реалити-шоу пара начала жить вместе и теперь они почти неразлучны. Судя по кадрам в соцсетях, влюбленные сейчас отдыхают в Карпатах, откуда показывают множество фото, видео и сторис в Instagram.

Так, на днях Александр Эллерт выложил в сеть забавные кадры, на которых показал перекошенное лицо Ксении во время занятий йогой. Теперь же юморист выложил в сторис черно-белый снимок, на котором они запечатлены с возлюбленной утром. На этом кадре фанаты могут увидеть Мишину сонную, без макияжа и фильтров, то есть максимально естественную.

На фото парочка запечатлена на крутых ступеньках, которые они показывали ранее в своих соцсетях. Александр позирует в темной куртке, а Ксения в теплой уютной кофте, под которой видно светлый топ. Ее волосы собраны в тугой хвост, а на лице не следа косметики, только милая сонная улыбка.

Отметим, что ранее бывшая "Холостячка" Мишина показывала фанатам на своей странице, как на отдыхе в горах научилась стоять на гвоздях. Актриса опубликовала снимок с занятий, на котором она взволнованная стоит на доске с острыми гвоздями и держит равновесие.

Напомним, Эллерт и Ксения Мишина устроили себе романтику с "пледиком" посреди леса: "Жалко барсучка".

Как сообщала Politeka, Эллерт поведал о кардинальных переменах в жизни после "Холостячки": "И это ты еще не женился".

Также Politeka писала, Эллерт в отпуске посмеялся над Ксенией Мишиной в постели, личные кадры: "Опаздывает".