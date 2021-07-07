Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, во что одевается
Звезда не только снимается в различных сериалах и фильмах, она также успевает вести свой Инстаграм, сообщает Politeka.net. В своем аккаунте актриса делится мыслями, и предстает в новых образах.
В этот раз красотка решила показать, что носит. Мишина разложила на кровати свое белье. Артистка рассказала - белье и купальники она заказала по интернету.
Ксения призналась, что ей нравятся сиреневые оттенки, а топики она может носить, и как самостоятельный элемент одежды.
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"Посмотрите какие красивые сиреневые оттенки. Очень люблю всякие топы. Топы можно носить, как самостоятельный элемент под свитер, рубашку, под пиджак, дома, когда жарко и я очень люблю носить с лосинами", - поделилась откровением артистка.
Вероятно, возлюбленному Ксении Мишиной тоже должны понравиться такие трусики и топики.
Отметим, Ксения Мишина и Александр Эллерт познакомились на шоу "Холостяка". После окончания съемок пара стала жить вместе спустя три дня, но скрывала отношения до выхода в эфир финального выпуска.
Влюбленные разделялись при походе в магазин, не ездили одновременно куда-либо и так далее. Однако фанаты шоу все равно сумели их рассекретить.
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