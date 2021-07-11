Актрису и главную героиню проекта "Холостяк" Ксения Мишина показала подарок

Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Хоть паре и приходилось первое время не афишировать свои отношения, но спустя не очень долгое время после окончания реалити-шоу они живут вместе и делятся с поклонниками подробностями и кадрами личной жизни.

После проекта Ксения возобновила съемки в кино и очередной ее приход домой актриса даже сняла на видео.

"Смотрите, какие красивые цветы мне сегодня подарили на съемках. Да, я сегодня закончила проект. Вот так, Сань", - заявила Ксения.

Слова любимой явно задели Эллерта и он начал оправдываться.

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"Закрыты сегодня все цветочные были", - с виноватым лицом ответил Александр.

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