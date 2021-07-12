Известная украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина показала Александра Эллерта в юности и высмеяла его

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина пошла на шоу "Холостячка", где выбрала среди красавчиков Александра Эллерта, автора шуток для "Квартал 95". После проекта пара продолжает строить отношения и делится интересным из личной жизни в Инстаграм. А вчера, 11 июля, Мишина решила показать, каким мужчина был задолго до популярности.

На фото Александр был с длинными волосами и челкой. Красавчика снимали для какого-то документа в 2006 году.

"Да что вы знаете о моде. Александр Эллерт 2006 год", - написала Мишина.

На следующем стори Ксения и Александр катались на качеле. Девушка посмеиваясь и обратилась к фанатам, рассказав о школьных годах своего возлюбленного.

"Слушайте, он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки, когда он учился в школе".

Напомним, Эллерт предался чувствам с раздетой Ксенией Мишиной на глазах у всей страны

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