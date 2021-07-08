Комик Александр Эллерт показал страстные черно-белые кадры из новой фотосессии с Ксенией Мишиной

Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик и сценарист Александр Эллерт, который на шоу "Холостячка" стал избранников актрисы Ксении Мишиной, показал в Instagram-сторис страстные кадры из фотосессии с возлюбленной. Также видео со съемки опубликовали на странице программы "Звездный путь" в соцсети.

На видео счастливые Александр и Ксения страстно позируют фотографу, как будто забыв о камере. Они снимаются в интересной локации у водоема, при этом на некоторых кадрах Мишина позирует топлес. Эллерт страстно сжимает возлюбленную в объятиях, они много целуются и смеются.

Фанаты пары в восторге от ролика, влюбленных засыпают комплиментами в комментариях к публикации: "Красивая пара", "Обожаю. Пара на века", "Ой, как нежно и красиво".

Напомним, "С Мишиной соревнуетесь, кто круче народ одурачит?": Эллерта распекли за предложение украинцам.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина обругала Эллерта прямо на улице, замахнувшись пакетом: "Как дам щас!".

Также Politeka писала, Мишина из "Холостячки" показала, что значит "лечиться" любовью: "Это чувство не спутать ни с чем".