Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как они вместе отдыхают
Так, недавно актриса показала в сторис, что вместе с возлюбленным отправились в оккупированный Крым, где на каникулах отдыхал сын актрисы от первого брака Платон.
Новые кадры совместного отпуска показал Эллерт. Где именно они находятся избранник экс-«Холостячки» не признался.
«Сейчас буду вас знакомить с атмосферой местных пляжей», - сказал он.
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«Местные акулы очень милые. Им начинаешь сразу доверять. Они так и хотели», - подписан кадр с милым собачкой в костюме с плавником, как у акулы.
Также Эллерт показал сыны Мишиной Платона.
И своего «напарника», с помощью которого приготовил рыбу.
"Как вам мой напарник? Альберт", - пошутил Эллерт.
"Спасибо. Если бы не ваш огонь, ничего бы у меня не получилось", - сказал Эллерт.
Напомним, Мишина и Эллерт отправились в оккупированный Крым, выяснились подробности: "Мы на отдых…"
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