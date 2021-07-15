Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как они вместе отдыхают

Так, недавно актриса показала в сторис, что вместе с возлюбленным отправились в оккупированный Крым, где на каникулах отдыхал сын актрисы от первого брака Платон.

Новые кадры совместного отпуска показал Эллерт. Где именно они находятся избранник экс-«Холостячки» не признался.

«Сейчас буду вас знакомить с атмосферой местных пляжей», - сказал он.

«Местные акулы очень милые. Им начинаешь сразу доверять. Они так и хотели», - подписан кадр с милым собачкой в костюме с плавником, как у акулы.

Также Эллерт показал сыны Мишиной Платона.

И своего «напарника», с помощью которого приготовил рыбу.

"Как вам мой напарник? Альберт", - пошутил Эллерт.

"Спасибо. Если бы не ваш огонь, ничего бы у меня не получилось", - сказал Эллерт.

Напомним, Мишина и Эллерт отправились в оккупированный Крым, выяснились подробности: "Мы на отдых…"

Как сообщала Politeka, Мишина похвасталась модным "прикидом" сына, которого родила до встречи с Эллертом: "Депутат"