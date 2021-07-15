Известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала себя, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой. Еще популярней красотка стала после шоу "Холостячка", где нашла свою любовь - Александра Эллерта. Сейчас красотка отправилась на отдых и решила показать в Инстаграм, как наслаждается солнышком.

На фото Мишина была в черном купальнике, лежа на надувном матрасе в виде пиццы в бассейне. Красотка вытянула ножки, впечатляя роскошной фигуркой.

"Кто-то на фламинго , а кто-то и на пицце неплохо смотрится", - написала Мишина.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ой какая красивая ))))) счастья тебе Ксюша)", "Шикарно смотритесь. Хорошего отдыха, Ксю)", "Теперь захотелось пиццы", "Анчоус на пицце", "Неплохая начинка на такой пицце", "С такой-то фигурой".

Напомним, Эллерт на отдыхе с Мишиной засветил своего «напарника Альберта», без которого ничего бы не получилось

А еще Politika писала, что Мишина и Элерт отправились в оккупированный Крым, выяснились подробности

Также Politeka сообщала, что Мишина похвасталась модным "прикидом" сына, которого родила до встречи с Эллертом



