Известная украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня "Холостячки", показала подросшего сына

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой. Еще большую популярность красотка завоевала, когда стала первой героиней шоу "Холостячка". Там красотка выбрала Александра Эллерта, с которым продолжает строить отношения после проекта. У Ксении есть от прошлых отношений сын Платон. Красотка также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.

На новых кадрах, которые Мишина опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в забавных очках и спортивном топе. После этого Ксения показала Александра, который сидел за рулем авто. А потом похвасталась сыном-стилягой, который был в желтой футболке, шортах и очках.

"Доброе утро. Смотрите, кто у нас тут такой крутеха. Всем прекрасного дня и мы на отдых", - сказала Ксения.

В следующем сторис красотка просто показала, как удобно устроился сын, подписав фото "Депутат".

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