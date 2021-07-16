Украинская актриса, главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина заявила о расставании со своим избранником Александром Эллертом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала кадр с пикантной съемки. Актриса сидела возле воды, оголив свою изящную спинку.

«Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение», - заявила звезда.

По словам Мишиной, если бы она писала книгу о прошедшем году, по ней могли бы снять драму. Актриса призналась, что долгое время училась справляться со своими эмоциями, радикально прощать и принимать любовь. Однако сегодня она поняла, что больше не может «предавать себя и своего сына».

«Это конец», - резюмировала она, попросив своих поклонников уважать ее личное пространство и не задавать вопросов.

Актриса заявила, что хочет прожить этот разрыв экологично.

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Отметим, что Мишина и Эллерт стали парой после окончания проекта "Холостячка". Актриса выбрала комика, хотя многие поклонники верили, что она предпочтет хорошего парня Алексея Тригубенко. Несколько раз отношения Мишиной и Эллерта давали трещину. Впрочем, в этот раз, пара, похоже, рассталась окончательно.



Напомним, что Ксения Мишина похвасталась модным луком сына Платона: "Депутат".

А еще Politeka писала, что Мишина в купальнике похвасталась аппетитным кадром посреди бассейна: "Неплохая начинка".

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