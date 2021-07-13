Відома українська актриса Ксенія Мішина, головна героїня "Холостячки", показала підрослого сина
Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою. Ще більшу популярність красуня завоювала, коли стала першою героїнею шоу "Холостячка". Там красуня вибрала Олександра Еллерта, з яким продовжує будувати відносини після проекту. У Ксенії є від минулих відносин син Платон. Красуня також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.
На нових кадрах, які Мішина опублікувала в Instagram, красуня позувала в кумедних окулярах і спортивному ТОПі. Після цього Ксенія показала Олександра, який сидів за кермом авто. А потім похвалилася сином-стилягою, який був у жовтій футболці, шортах і окулярах.
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"Добрий ранок. Дивіться, хто у нас тут такий крутий. Всім прекрасного дня і ми на відпочинок", - сказала Ксенія.
У наступному сторіс красуня просто показала, як зручно влаштувався син, підписавши фото "Депутат".
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