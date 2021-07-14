Актриса і колишня "Холостячка" Ксенія Мішина показала кадри з підрослим Сином, Якого забирала від бабусі в Криму

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка знайшла своє кохання Олександра Еллерта на проекті "Холостячка", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно актриса показала в сторіс, що разом з коханим вирушили в окупований Крим, де на канікулах відпочивав син актриси від першого шлюбу Платон (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На нових сторіс з автомобіля Мішина показала, що вони з Еллертом забрали Платона від бабусі. У ролику артистка повідомила, що всі втрьох відправляються на відпочинок, правда не зрозуміло, в Криму вони збираються відпочивати або в іншому місці.

"Доброго ранку! Дивіться, хто у нас тут такий крутий! Всім прекрасного денечка, а ми на відпочинок!",- каже Ксенія в ролику.

Нагадаємо, Мішина публічно висміяла зовнішність Еллерта: яким він був до Квартал 95 і перемоги в "Холостячку".

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