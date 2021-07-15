Відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала себе, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою. Ще популярнішою красуня стала після шоу" Холостячка", де знайшла своє кохання - Олександра Еллерта. Зараз красуня вирушила на відпочинок і вирішила показати в Instagram, як насолоджується сонечком.

На фото Мішина була в чорному купальнику, лежачи на надувному матраці у вигляді піци в басейні. Красуня витягла ніжки, вражаючи розкішною фігуркою.

"Хтось на фламінго, а хтось і на піці непогано виглядає", - написала Мішина.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ой яка красива))))) щастя тобі Ксюша)", "Шикарно виглядаєте. Гарного відпочинку, Ксю)", "тепер захотілося піци", "Анчоус на піці", "непогана начинка на такій піці", "з такою-то фігурою".

Нагадаємо, Еллерт на відпочинку з Мішиною засвітив свого "напарника Альберта", без якого нічого б не вийшло

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