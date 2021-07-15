Возлюбленный экс-«холостячки» Ксении Мишиной, юморист Александр Эллерт похвастался своим отдыхом на шезлонге

После своего участия в проекте "Холостячка" Александр Эллерт стал набирать популярность в Сети, сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу комика подписаны 363 тысячи человек, с которыми он делится своими мыслями и кадрами времяпрепровождения.

Так, на новом фото Эллерт позировал, сидя на пляже на шезлонге. Юморист был в плавках, засветив свой пресс и большую татуировку на ноге.

В руках Эллерт держал качан вареной кукурузы, которая для него - пляжеобразующий продукт.

"Шезлонгные наблюдения🏖 ⠀ …шайбы, бананы, flyboard, SUP, гидроциклы, аквапарк на воде, йога, стрейчинг… это не полный список куда можно потратить деньги на пляже😈 ⠀ …у меня в детстве из интертеймента было сфоткаться в костюме индейца (листай карусель) или лепить замок из песка… ⠀ но 🌽 была всегда…🌽 является пляжеобразующим продуктом… если в новую квартиру пускают первого кота, то на необитаемый остров нужно продавца🌽 ⠀ Браво🌽 Ты богЫня! Спасибо земле, солнцу, спящим людям на заднем фоне, ну и Хрущеву получается🙃 ⠀

Ставь 🌽 и будет тебе 15 минут счастья… пока не остыла…", - написал Эллерт.

В комментариях люди поддержали юмориста.

Напомним, Эллерт обратился к украинцам с заманчивым предложением, упомянув "Холостячку" Мишину

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