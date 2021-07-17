Александр Эллерт, который стал победителем шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной отреагировал на заявление последней о конце их отношений

Множество поклонников следили за развитием отношений яркой пары после финала проекта и радовались за них. Однако Мишина внезапно огорошила заявлением, что они больше не пара. При этом она заявила, что по описанию ее прошедшего года могли бы снять драму.

Александр Эллерт отреагировал на заявление Ксении в новом посте в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Правда он не стал ничего объяснять, а только опубликовал скриншот статьи на Википедии с определением понятия драма:

«Драма – литературный жанр, пьеса социального, исторического или бытового характера с острым конфликтом, который развивается в постоянном напряжении. Герои - преимущественно обычные люди. Автор стремится раскрыть их психологию, исследовать эволюцию характеров, мотивацию поступков и действий».

Отметим, поклонники пары надеются, что Эллерт и Мишина все же будут вместе.

«Я для чего бля смотрел "холостячка"? Я не понял? Вы должны быть в месте!!!», «Э- эмоциональные качели», «Санёчек, я уверена, что ты это так не оставишь😉 Вы созданы друг для друга», «Надеюсь вы опять прикалываетесь», - пишут в комментариях.

Напомним, «Холостячка» Мишина ошарашила жестким заявлением о разрыве с Эллертом: «Это конец»

Как сообщала Politeka, Мишина погоняла по Крыму на кабриолете и "оторвалась" под Дорофееву.

Также Politeka писала, что избранник Мишиной Эллерт в одних плавках насмешил своими наблюдениями на пляже: "Браво".