Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт решился на отчаянный шаг

Как передает Politeka.net, видео комик и шоумен поделился на своей страничке в Instagram.

Новость о том, что Ксения Мишина рассталась со своим возлюбленным – победителем первого сезона шоу "Холостячка", ошарашила всю страну.

Актриса отметила, что инициатором была она, а вот сам Александр довольно странно отреагировал на расставание с актрисой - он опубликовал скрин из Википедии с определением "драмы".

Позже в своих сторис комик попросил своих подписчиков о помощи.

"Вопрос: есть ли у меня в подписчиках пограничники или таможенники? Напишите мне, у меня есть вопрос", - попросил Эллерт.

Судя по всему, Александр направился вслед за Ксенией в Крым.

"Благодаря опросу, я сделал перепись таможенников и пограничников Украины. Спасибо всем огромное, что мне не "прилетело" наказание за нарушение 204 статьи УК Украины", - поделился шоумен.

"Сегодня будут красоты", - написал Эллерт в подписи к видео, которое снял уже на полуострове.

Отметим, что статья 204-1 предусматривает незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.

Отметим, что сообщив о разрыве отношений с Эллертом, Ксения уехала к себе на родину, где проводит время с подругами.



Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошарашила жестким заявлением о разрыве с Эллертом: "это конец".

Напомним, что Эллерт отреагировал на заявление Мишиной о разрыве их отношений: "в постоянном напряжении...".

А еще Politeka сообщала, что Мишина погоняла по Крыму на кабриолете и "оторвалась" под Дорофееву: "Что может быть круче!".