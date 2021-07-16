Українська актриса, головна героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина заявила про розставання зі своїм обранцем Олександром Еллертом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала кадр з пікантної зйомки. Актриса сиділа біля води, оголивши свою витончену спинку.

"Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинна мати ніякого відношення до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", - заявила зірка.

За словами Мішиної, якби вона писала книгу про минулий рік, по ній могли б зняти драму. Актриса зізналася, що довгий час вчилася справлятися зі своїми емоціями, радикально прощати і приймати любов. Однак сьогодні вона зрозуміла, що більше не може «зраджувати себе і свого сина».

"Це кінець", - резюмувала вона, попросивши своїх шанувальників поважати її особистий простір і не задавати питань.

Актриса заявила, що хоче прожити цей розрив екологічно.

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Відзначимо, що Мішина і Еллерт стали парою після закінчення проекту "Холостячка". Актриса вибрала коміка, хоча багато шанувальників вірили, що вона віддасть перевагу хорошому хлопцю Олексію Тригубенку. Кілька разів відносини Мішиної і Еллерта давали тріщину. Втім, цього разу, пара, схоже, розійшлася остаточно.



Нагадаємо, що Ксенія Мішина похвалилася модним луком сина Платона:"Депутат".

А ще Politeka писала, що Мішина в купальнику похвалилася апетитним кадром посеред басейну:"непогана начинка".

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