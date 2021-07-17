Українська актриса, колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, як веселиться без коханого Олександра Еллерта
Ксенія Мішина показала, як розважається з подругою в кабріолеті, повідомляє Politeka.net. Кадри зірка розмістила в своєму Instagram.
Красуня позувала в рожевих окулярах і футболці, вона показала свою подругу-блондинку.
"От скажіть, що може бути крутіше: з подругою, влітку на кабріолеті розсікати... взагалі просто клас", - поділилася Мішина.
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Пізніше актриса показала, як вона з подругою "ганяє" по Криму. Обидві відривалися під пісню Наді Дорофєєвої "Почему".
Кадри вийшли дуже позитивними, що піднімають настрій.
Зазначимо, Ксенія Мішина родом з Криму. Майбутня зірка народилася в Севастополі. Коли вона була маленькою, її батьки розлучилися.
У 2007 році дівчина взяла участь у конкурсі краси «Севастопольська краса», де отримала звання віце-міс і приз глядацьких симпатій.
Ксенія Мішина здобула освіту економіста в Києві, але зрозуміла, що не хоче пов'язувати себе з цією професією. Зірка змінила багато робот, перш ніж стати актрисою.
У підсумку Мішина закінчила Національний університет імені Івана Карпенка-Карого, і починала свою кар'єру з епізодичних ролей. Величезну популярність актриса отримала після ролі в серіалі "Кріпосна".
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