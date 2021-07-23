Известная украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка", показала, чем балует себя после разрыва с Эллертом

Ксения Мишина успела прославиться не только как актриса, но еще и победительница одного из сезонов «Танці з зірками», а также в роли главной героини «Холостячки». Ксения после нелегкого сезона выбрала избранника Александра Эллерта и даже строила с ним серьезные отношения, жила вместе и воспитывала детей.

Тем не менее, недавно Мишина неожиданно опубликовала пост о расставании и попросила закрыть тему. В своих Стори она нередко показывает, как живет дальше и балует себя, чтобы не грустить и не думать о прошлом.

В этот раз желанными подарками стали платья, которые ей очень шли и украсили фигуру правильными акцентами.

«Когда нет сил, нет желания и ничего не радует, просто подойди к зеркалу и посмотри пристально в глаза, загляни в свою душу. Ты увидишь там многое среди обилия всех воспоминаний, мечт и желаний. Ты увидишь ту, у которой в сердце всегда найдется место для любви, для нежности, для радости», - написала Ксения на фото.

"Красота так многогранна и есть абсолютно в каждой. Главное захотеть ее увидеть и подсвечивать своим вниманием, своей заботой и наслаждением", - написала звезда под фото днем ранее.

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