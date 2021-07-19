Страсти вокруг расставания «Холостячки» Ксении Мишиной со своим избранником Александром Эллертом набирают обороты

Как передает Politeka.net, актриса поделилась на своей страничке в Instagram новыми кадрами из Ялты, чем вызвала бурную реакцию.

Мишина позировала в белом костюме на фоне моря. Отметим, кто-то даже предположил, что это свадебный костюм. Многие не верят, что Ксения рассталась с Александром.

«Это, наверное свадебный костюм», «Вау, вам очень идёт белый цвет! красивая!», «Хмм, и Мишина и Эллерт в Ялте. Странное совпадение, Ксения вы с Сашей хайпитесь или что это все значит?» «То Мишина писала о разводе со своим предыдущим мужем, а не Эллертом», - пишут в комментариях.

В то же время есть и те, кто уверен, что отношения пары были просто частью шоу: «Контракт закончил своё действие», «Это была игра! Надо же было участвовать в цирке на всю страну, выбирать столько, писать много громких слов, что бы в конце разойтись».

Кроме того, Мишиной решили напомнить о другом финалисте проекта Алексее Тригубенко: «Ксюша, Леша все ещё любит тебя, подумай».

Напомним, брошенный "холостячкой" Мишиной Эллерт уехал из Украины и обратился за помощью.

Как сообщала Politeka, Мишина после разрыва с Эллертом "сбежала" в Крым, и не одна.

Также Politeka писала, что украинцев не на шутку обеспокоил разрыв Ксении Мишиной и Александра Эллерта: "Это какой-то прикол?"