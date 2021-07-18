Украинская актриса, 32-летняя "Холостячка" Ксения Мишина огорошила фанов заявлением о разрыве с Александром Эллертом

Женщина призналась, что инициатором разрыва была она и попросила ничего не выспрашивать

Как пишет Politeka.net, Мишина сообщила о своем окончательном решении разойтись с Александром Эллертом, которого она выбрала на шоу "Холостячка" из 16 кандидатов. Ксения Мишина призналась, что по итогам ее прошлого года могли бы снять драму. По словам актрисы, она слишком долго работала со своими эмоциями, училась прощать, любить и принимать любовь. Но в один момент она поняла, что больше не может предавать себя и своего сына".

"Это конец", - заявила актриса.

Также звезда попросила фанов не комментировать разрыв, дать возможность ей перенести ситуацию в тишине и закрыла комментарии в сети.

Александр Эллерт вместо этого позволил фанам сказать все, что они думают по этому поводу. Он опубликовал скрин из Википедии с определением "драмы", под которым фаны оставили множество комментариев.

Украинцы восприняли разрыв неоднозначно. Некоторые считают это очередной шуткой, другие до сих пор не могут принять ситуации, еще другие поддержали пару.

"Надеюсь вы снова прикалываетесь", " я не верю не может быть. Вроде вчера сторис были вместе, да? А сегодня уже все конец как", "Скорее всего, вы уже не пара, а муж и жена", "В любом случае желаю вам счастья!", " Тоже мне еще... никто и не сомневался! Одна цветочная с Добрыниным видно сразу было, что серьезная пара", "Ксю без Эллерта не интересна", "Это какой-то прикол?", - пишут фаны под постом Эллерта.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошарашила жестким заявлением о разрыве с Эллертом: "это конец".

Напомним, что Эллерт отреагировал на заявление Мишиной о разрыве их отношений: "в постоянном напряжении...".

А еще Politeka сообщала, что Мишина погоняла по Крыму на кабриолете и "оторвалась" под Дорофееву: "Что может быть круче!".