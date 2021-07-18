Пара встречалась более года

Украинская актриса Ксения Мишина отправилась на отдых после разрыва отношений с Александром Эллертом



Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Новость о том, что Ксения рассталась со своим возлюбленным – победителем первого сезона шоу "Холостячка", ошарашила всю страну.

Сейчас актриса находится в Крыму со своим сыном.



"Прямо сейчас я расту. Принимаю и благодарю жизнь", - написала певица, сопроводив текст кадрами пейзаже полуострова.

Компанию артистке также составили ее подруги, с которыми она развлекалась на пляже.

"Это было офигенно", - прокомментировала встречу с Ксенией одна из ее подруг.



Стоит отметить, что после окончания проекта Мишина с Эллертом встречались болеегода и даже жили вместе, а в сети уже несколько месяцев назад начали ходить слухи, что в отношениях пары имеются разногласия.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошарашила жестким заявлением о разрыве с Эллертом: "это конец".

Напомним, что Эллерт отреагировал на заявление Мишиной о разрыве их отношений: "в постоянном напряжении...".

А еще Politeka сообщала, что Мишина погоняла по Крыму на кабриолете и "оторвалась" под Дорофееву: "Что может быть круче!".