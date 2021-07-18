Украинская актриса Ксения Мишина отправилась на отдых после разрыва отношений с Александром Эллертом
Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
Новость о том, что Ксения рассталась со своим возлюбленным – победителем первого сезона шоу "Холостячка", ошарашила всю страну.
Сейчас актриса находится в Крыму со своим сыном.
"Прямо сейчас я расту. Принимаю и благодарю жизнь", - написала певица, сопроводив текст кадрами пейзаже полуострова.
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Компанию артистке также составили ее подруги, с которыми она развлекалась на пляже.
"Это было офигенно", - прокомментировала встречу с Ксенией одна из ее подруг.
Стоит отметить, что после окончания проекта Мишина с Эллертом встречались болеегода и даже жили вместе, а в сети уже несколько месяцев назад начали ходить слухи, что в отношениях пары имеются разногласия.
Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошарашила жестким заявлением о разрыве с Эллертом: "это конец".
Напомним, что Эллерт отреагировал на заявление Мишиной о разрыве их отношений: "в постоянном напряжении...".
А еще Politeka сообщала, что Мишина погоняла по Крыму на кабриолете и "оторвалась" под Дорофееву: "Что может быть круче!".