Бывший возлюленный "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт поделился фото после расставания
Александр Эллерт и актриса Ксения Мишина расстались. Об этом "Холостячка" заявила в своём Инстграм и заявила, что не будет это обсуждать. Об этом сообщала Politeka.net
Александр активно ведет свои социальные сети. На этот раз он поделился новой публикацией. На фотографии мужчина задумчиво смотрит в окно.
В комментариях Александр получил от поклонников множество слов поддержки, и они заметили, что мужчина приходит в себя после расставания: "Все будет норм! Мы всегда будем с тобой и за тебя!", "Саша! Всё у Вас будет ок! Время всё расставит по своим местам и Вы вдохнете новую прекрасную свою счастливую жизнь. На этом фото уже видно как Вы вдыхаете глоток своей прекрасной, со счастливым концом, жизни!", "Возвращение настоящего Саши", "Время вернуть себе себя", "Всё будет хорошо".
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