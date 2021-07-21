Известная украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Мишина является популярной отечественной актрисой. Красотка стала еще известней, когда пошла на проект "Холостячка". Девушка нашла на проекте любовь и сейчас активно строит отношения. А еще Ксения ведет блог в Инстаграм, где делится самым интересным.

На фото красотка была в платье с вырезами на животе. Красотка на нескольких кадрах показалаа себя со всех сторон.

"Все что Бог дал женщине не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью. Иногда доверие раскрывается болью, а любовь порой рождается из холода в сердце. Но красота…- самое простое, но и самое великое свойство женщины. Причём красота так многогранна и есть абсолютно в каждой. Главное захотеть ее увидеть и подсвечивать своим вниманием, своей заботой и наслаждением", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя красотка", "Очень правильные слова", "Ну вот,красиво одетая,с прической,а то с Сашей было что то так....", "Боже, ну кинозвезда! Когда в Канны?)", "На Фриске тут очень похожа. Шикарная была женщина...((".

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