Известная украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Мишина является популярной отечественной актрисой. Красотка стала еще известней, когда пошла на проект "Холостячка". Девушка нашла на проекте любовь и сейчас активно строит отношения. А еще Ксения ведет блог в Инстаграм, где делится самым интересным.
На фото красотка была в платье с вырезами на животе. Красотка на нескольких кадрах показалаа себя со всех сторон.
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"Все что Бог дал женщине не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью. Иногда доверие раскрывается болью, а любовь порой рождается из холода в сердце. Но красота…- самое простое, но и самое великое свойство женщины. Причём красота так многогранна и есть абсолютно в каждой. Главное захотеть ее увидеть и подсвечивать своим вниманием, своей заботой и наслаждением", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:
"Моя красотка", "Очень правильные слова", "Ну вот,красиво одетая,с прической,а то с Сашей было что то так....", "Боже, ну кинозвезда! Когда в Канны?)", "На Фриске тут очень похожа. Шикарная была женщина...((".
Напомним, брошенный "холостячкой" Мишиной Эллерт показал, как веселится без своей бывшей
А еще Politeka сообщала, что Мишина озадачила появлением в белом после расставания с Эллертом
Также Politeka писала, что брошенный "холостячкой" Мишиной Эллерт уехал из Украины и обратился за помощью