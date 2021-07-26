Актриса Ксения Мишина после расставания с Александром Эллертом заговорила о личных переживаниях и чувствах

Всего несколько дней назад, прямо в разгар отпуска звезда неожиданно заявила о расставании с победителем «Холостячки» Александром Эллертом. Причем, как подчеркнула Ксения – решение окончательное и бесповоротное, поэтому она не будет комментировать его для особенно любопытных фанатов.

В этот раз под очередным постановочным кадром из фотосессии Ксения подняла тему чувств, направленных на стабильность в жизни. Как известно, артистка является любителем цитировать различные высказывания, направляющие на гармонию, за что ее саму не раз критиковали фанаты и советовали менее зацикливаться на проблемах.

«Расслабиться, чтобы безгранично проявиться в этой жизни. Не соответствовать, не ожидать, не подстраиваться и не подстраивать. Принимать мир таким, какой он есть и себя в нем. Расслабиться и стать безграничным проявлением любви🥰» - написала Ксения.

«Космическая красота ! 😍🔥; Ксения, вы Божественны. Восхищаюсь вами. Вашей красотой, нежностью и силой характера 🥰🥰🥰; Красивое фото!!! Слова взрослой и мудрой души в нутри вас !!! Вы большая умница!!! Гордость👏 нашей страны!!! От души желаю удачи и больших успехов!!!!Вы достойны этого🔥!!!; Иногда можно и подстроиться, иногда можно быть и попроще», - отвечают в сети.

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