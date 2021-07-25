Популярная отечественная звезда театра и кино Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", показала себя в неожиданном образе
Как пишет Politeka.net, уроженка Севастополя Ксения Мишина стала узваваемой отечественной звездой театра и кино. Красотка также браша участие в шоу "Холостячка", где выбрала себе избранника - Александра Эллерта. Но построить отношения надолго не удалось и пара недавно разошлась. Но Ксения это не останавливает и она продолжает вести активно микроблог в Инстаграм.
На новом фото красотка появилась в купальнике и очках, устроившись поудобней на траве. Девушка улыбалась, наслаждаясь летним солнышком, а также улыбалась.
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Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:
"Что там с Сашей?", "Ой, какая красивая", "Красотка", "Очаровательная улыбка", "Очень красивая", "Милаха", "Обворожительнаяя", "На втором фото будто усы и бородка небольшая. Ох и фото", "Королева миров", "Невероятно красивая девочка, просто бомба".
Напомним, Эллерт внезапно "облысел", а Мишина отпустила челку и перешла на украинский
А еще Politeka рассказывала, что "Холостячка" Мишина в платье с вырезами заговорила о любви после разрыва с Эллертом
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина после расставания с Эллертом решилась на новый проект