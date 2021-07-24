Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая участвовала в шоу "Холостячка", показала себя и поделилась личным
Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой. Красота стала еще известней после шоу "Холостячка", где девушка стала главной героиней. Там Ксения вібрала Александра Эллерта, с которым строила отношения и после проекта, но недавно пара разошлась. Сейчас красотка активно ведет страничку в Инстаграм, делясь самым интересным с фанатами.
На новом фото девушка была в платье с вырезами на животе. Образ Ксения дополнила стильными очками и серьгами.
"Любовь - это развитие. Счастье - это спокойное отношение ко всему. Здоровье это прохождение энергии сквозь нас без задержки. Гармония ситуаций и органов. А. Палиенко", - написала Ксения.
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На втором фото красотка сменила позу, а также поменяла подписась:
"Дисбаланс - претензии, страх, ненависть, отрицание - необходимы для того, чтобы мы меняли алгоритмы восприятия мира и осознания, тем самым выходили на следующийй уровень и становились лучше. А Палиенко", - написала Мишина.
Напомним, "Холостячка" Мишина в черном платье показала, как изменилась после расставания с Эллертом
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина в платье с вырезами показала все свои достоинства
А еще Politeka сообщала, что брошенный "холостячкой" Мишиной Эллерт показал, как веселится без своей бывшей