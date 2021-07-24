Актриса Ксения Мишина и Александр Эллерт решились кардинально изменить имидж
Как передает Politeka.net, кадрами комик и артистка поделились на своих страничках в Instagram.
Новость о том, что Ксения Мишина рассталась со своим возлюбленным – победителем первого сезона шоу "Холостячка", ошарашила многих.
После проекта они жили вместе и регулярно делились приятными моментами, проведенными вместе.
Актриса отметила, что инициатором разрыва была она.
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Спустя несколько недель после расставания Мишина вернулась к работе - она примет участие в новом проекте, но так и не назвала его. Актриса начала говорить только на украинском языке и показала кадры с гримерки.
"В этом что-то есть. Мне нравится", - поделилась Ксения, показав себя в необычном образе.
Спустя несколько часов и Александр Эллерт опубликовал кадры своего перевоплощения.
К процессу он подошел более креативно.
"Сделай мне так же, как у Ивана Драго. Такую площадку, чтобы кукурузники могли садиться", - обратился Александр к мастеру.
Не обошлось и без шутливых фото, на которых бывший "Холостячки" предстал в образе "старого металюги" и даже лысым.
Напомним, "Холостячка" Мишина в черном платье показала, как изменилась после расставания с Эллертом
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