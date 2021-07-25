Відома українська актриса Ксенія Мішина, героїня шоу "Холостячка", показала себе в несподіваному образі

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина стала популярною українською актрисою. Красуня також брала участь в шоу" Холостячка", де вибрала собі обранця - Олександра Еллерта. Але побудувати відносини надовго не вдалося і пара недавно розійшлася. Але Ксенія не сумує і продовжує вести активно Instagram.

На новому фото красуня з'явилася в купальнику і окулярах, влаштувавшись зручніше на траві. Дівчина посміхалася, насолоджуючись літнім сонечком, а також посміхалася.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що там з Сашею?", "Ой, яка красива"," красуня"," чарівна посмішка"," дуже красива"," Милаха"," Чарівна", " на другому фото ніби вуса і борідка невелика. Ох і фото", "Королева світів", "неймовірно красива дівчинка, просто бомба".

Нагадаємо, Еллерт раптово "облисів" , а Мішина відпустила чубок і перейшла на українську

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