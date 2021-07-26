Актриса Ксенія Мішина після розставання з Олександром Еллертом заінтригувала одкровенням у новій публікації
Як повідомляє Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською артисткою. Також дівчина прославилася своєю участю в програмі "Холостячка". На шоу Ксенія зійшлася з обранцем Олександром Еллертом. Як відомо, нещодавно актриса заявила про їх розставання і попросила не ставити їй питання по цій темі.
Ксенія Мішина часто радує шанувальників подробицями зі свого життя в соціальних мережах. На цей раз в Instagram вона поділилася записом в історії, чим заінтригувала фанатів.
"Відносини повинні будуватися за принципом - дружина красива, чоловік - не зареєстрований в Instagram" - написано на публікації. Ксенія прокоментувала її так:"Хах:)) так-так".
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Під публікацією немає лайків і коментарів оскільки формат історій їх не передбачає.
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