Актриса Ксения Мишина после расставания с Александром Эллертом заинтриговала откровением в новой публикации

Как сообщает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской артисткой. Также девушка прославилась своим участием в программе "Холостячка". На шоу Ксения сошлась с избранником Александром Эллертом. Как известно, недавно актриса заявила об их расставании и попросила не задавать ей вопросы по этой теме.

Ксения Мишина часто радует поклонников подробностями из своей жизни в социальных сетях. На этот раз в Инстаграм она поделилась записью в истории, чем заинтриговала фанатов.

"Отношения должны строиться по принципу - жена красивая, муж - не зарегистрирован в инстаграме" - написано на публикации. Ксения прокомментировала её так: "Хах :)) Да-да".

Под публикацией нет лайков и комментариев поскольку формат историй их не предусматривает.

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