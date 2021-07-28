В новом сезоне шоу "Україна має талант" появится новый судейский состав

Известный телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк многие годы был судьей шоу "Україна має талант". Осенью выйдет новый сезон этого проекта, который будет полон изменений. Как сообщала Politeka.net, канал СТБ уже объявил нового ведущего шоу - им стал Григорий Решетник.

На этот раз на странице телеканала СТБ в Инстаграм объявили новых судей шоу "Україна має талант". Среди них знаменитости Украины, такие как известный телеведущий Сергей Притула, актриса и "Холостячка" Ксения Мишина и победитель проекта "Танці з зірками" Евгений Кот.

Поклонники разочарованы отсутсвием известного телеведущего Игоря Кондратюка в судейском составе: "Как вспомню, как Мишина судила на "Танцах со звездами", ой бедные участники", "Жаль, что нет Кондратюка", "Ооо, как сделать все, чтоб получить максимально низкий рейтинг шоу.", "Без Кондратюка и Фроловой это уже не УМТ. Мишина в жюри...", "А причём тут Притула - он что поёт,танцует ,его уровень «Хто Зверху» ещё бы Никитюк позвали ,просто смешно .Никто это шоу смотреть не будет ,потеряете рейтинг!", "В состав жюри надо было садить Игорь Кондратюк он многое знает".

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