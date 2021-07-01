Український телеведучий, продюсер і суддя талант-шоу Ігор Кондратюк похвалився освітніми досягненнями своєї доньки Поліни

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram гордий батько опублікував фото золотої медалі, з якою закінчила школу дівчинка. Також шоумен показав свою золоту медаль.

"Дочка закінчила гімназію "Академія" із золотою медаллю!!! Гордість мене розпирає, боюся вибухнути. Праворуч - моя золота медаль 1979 року. Після закінчення Каланчацької середньої школи №1 у Херсонській області. Між цими медалями-42 роки!",- підписав фото ведучий.

У коментарях Кондратюку залишили масу позитивних відгуків і поздоровлень.

"Вітаю, розумниця, вся в тата!", "Мої вітання, Ігоре Васильовичу! Ось вже, "яблуко від яблуньки..", "Вітаю Вас! Це гордість! Успіхів донечці в новому шляху життя!", "Молодець тато і доця", "Вітаю вас з першою життєвою перемогою!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк з Х-фактора показав рідкісне фото дорослої доньки: "Вся в тата".

Як повідомляла Politeka, Кондратюк про внесення Кіркорова в "чорний список":"перетворився на ніщо".

Також Politeka писала, що Ігор Кондратюк вразив виглядом поруч з вагітною Осадчою: "еліксир молодості".