Відомий український телеведучий, продюсер і суддя талант-шоу Ігор Кондратюк захопив появою на публіці з телеведучою Катею Осадчою

Ігор Кондратюк заробив всенародне кохання завдяки програмі "Караоке на Майдані", яка виходила на телеекранах 20 років. За час її існування в ній взяли участь багато сучасних зірок. Пізніше Кондратюк був у складі журі пісенного конкурсу "Х-Фактор «і шоу»Україна має талант". Зараз він веде ток-шоу»Кондратюк у понеділок".

Як передає Politeka.net, нове фото шоумен показав на своїй сторінці в Instagram.

"Чекаємо з Катею Осадчою показ Оксани Караванської", - написав продюсер.

Кондратюк зображений у світлому кардигані поверх вишиванки. Вагітна телеведуча для модного заходу вбралася в білий піджак з чорними погонами, чорний топ і штани. Не обійшлася цього разу Осадча і без свого улюбленого аксесуара-капелюшки.

Фото захопило користувачів мережі.

"Такі красиві", "Ігор, як завжди, молодий🔥Елексір молодості явно Вам Саша готує», "Ухти", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Ігор Кондратюк одружений з Олександрою, скоторою познайомився завдяки роботі. Пара виховує трьох спільних дітей-синів Сергія і Данилу, а також дочку Поліну.

Нагадаємо, що легендарний Кондратюк з "Х-Фактора" і "Караоке на Майдані" бореться з небезпечною недугою, зйомки скасовуються: "Тримайтеся!".

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