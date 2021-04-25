Известный украинский телеведущий, продюсер и судья талант-шоу Игорь Кондратюк показал свою взрослую дочку

Как передает Politeka.net, Игорь Кондратюк заработал всенародную любовь благодаря программе "Караоке на Майдане", которая выходила на телеэкранах 20 лет. За время ее существования в ней приняли участие многие современные звезды. Позже Кондратюк был в составе жюри песенного конкурса "Х-Фактор" и шоу «Україна має талант». Сейчас он ведет ток-шоу «Кондратюк в понедельник».

У телеведущего трое детей – два сына и одна дочка. Свою личную жизнь Кондратюк не привык афишировать, поэтому у него в сети трудно найти фотографии с семьей. Впрочем, в честь праздника он сделал исключение, поделившись редким снимком своей дочки Полины.

«Сегодня - День Доченьки! Желаю моей красавице-умнице Полине быть счастливой!», - подписал фото Кондратюк.

В комментариях его дочке оставили массу комплиментов.

«Ваша дочь на вас очень похожа», «Замечательная девочка, пусть судьба будет хорошей», «Дочь красавица, папина радость... и копия», «Примите поздравления. Доченька это счастье, так мне говорят мои родители», «Очень красивая!», «Вся в папу», - пишут пользователи сети.

Напомним, что легендарный Кондратюк из "Х-Фактора" и "Караоке на Майдане" борется с опасным недугом, съемки отменяются: "Держитесь!".

Как сообщала Politeka, "Україна має талант" возвращается, что известно на данный момент и когда премьера: "Этого не может быть...".

Также Politeka писала, что покинувший Украину Кондратюк раскрыл все карты о том, куда он умчал: "Находят с помощью видеокамер и штрафуют".