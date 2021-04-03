Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк розкрив всі карти з приводу того, куди він поїхав з України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кондратюка у соцмережі.

Так, в акаунті Кондратюка з'явились фото і відео з його відпочинку в Дубаї.

"Так, я був в Дубаї, і більшість з вас правильно відгадало країну. А прапор - це прапорець на пляжі готелю, який сигналізував, що купатись можна, попри вітерець. Публікую фото, з яких ви можете зрозуміти, які заходи прийнято в Дубаї під час коронавірусної епідемії задля безпеки людей. І всі там ходять в масках! І на вулиці, і в приміщеннях! Тих, хто без маски на вулиці, знаходять за допомогою відеокамер і штрафують на 800 євро!!! Бережіть себе!" - написав він.

Слід зазначити, що до цього Кондратюк "тримав інтригу" з приводу того, в якій країні він перебуває.

Так, 25 березня він опублікував у своєму акаунті фото з пляжу, на якому можна було побачити жовто-червоний прапорець, і фоловери намагались вгадати, де перебуває телеведучий.

"Увага, питання: в якій країні я зараз?" - запитав він у фоловерів.

Він також залишив під фото хештег #реабілітаціявідковід.

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