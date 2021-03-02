Біда спіткала відомого українського продюсера і ведучого Ігоря Кондратюка

Як передає Politeka.net, про це 58-річний артист розповів на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні, 1 березня, на 5му, о 19:30 - "Кондратюк у понеділок". Але це буде повтор однієї з програм. Чому так? Ведучий хворіє на Ковід... Маю надію, я скоро вичухаюсь! Старію 😱😂 .... За 20 років "Караоке на майдані" не було жодного повтору, пов'язаного з хворобою ведучого. Щоправда, КНМ не виходило в прямому ефірі☝#нехворійте! #бережітьсебе!» - написав артист.

Користувачі мережі бажають ноумену якомога скорішого одужання.

«Будьте здорові. Нехай все минеться швидко і без ускладнень. Поважаємо вас і чекаємо нових випусків», «Одужуйте! Дай боже щоб все минулого легко і без ускладнень! Тримайтесь!», «Швидкого Вам одужання без наслідків», «То не Ви старієте, то хвороби міцнішають і мутують. Але і це подолаємо і переживемо! Одужуйте швидше», «Легкого перебігу хвороби і швидкого повного одужання! Чекаємо на живі етери!», - пишуть у коментарях.

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