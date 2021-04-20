Новий сезон легендарного проекту "Україна має талант" вийде до 30-річчя незалежності України

Про це заявили творці проекту, пише "Теленеделя". Очікується, що побачити шоу можна буде вже цієї осені.

Новий сезон "Україна має талант", як запевняють його творці, здивує інноваційними технологіями, незвичайними талантами. А також глядачі побачать улюблених учасників.

"Це буде особливий, інноваційний сезон. Україна вперше побачить унікальні номери, в яких використані новітні технології. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ. Глядачі побачать неймовірні, іноді шокуючі таланти, Легендарні повернення улюблених героїв і нові імена. І разом із зірковим журі оберуть найкращий талант України", - йдеться в повідомленні.

Також, всіх, хто бажає брати участь, запрошують подавати свої заявки. Це можуть бути як дорослі, так і діти.

Зазначимо, українці бурхливо відреагували на таку звістку.

"Я готова запищати від радості, як прикольно що кастинг відкритий", " Ваууу. Довгих 5 років і повернення«, " Ура, я скучила за цією програмою. Буду чекати з нетерпінням«, " беріть в журі стару гвардію (Кондратюка і Славу Фролову) і новачка, Сергія Притула наприклад. Вважаю, що він би там чудово вписався«,» ура шоу Україна травні талант відкрили я сподіваюся що суди буде колишніми«, " Ду ну на! Цього не може бути», - пишуть в мережі.

Нагадаємо,» Україна має талант « — це адаптація найуспішнішого світового формату»Got Talent". Проект створюється більш ніж в 60 країнах світу і більше 15 років є хітом.

В Україні суддями проекту в різний час були продюсер Ігор Кондратюк, телеведуча Слава Фролова, танцюрист Влад Яма, боксер В'ячеслав Узєлков, кулінар Хіменес-Браво і співак DZIDZIO. При цьому у всіх 10 сезонах були тільки Кондратюк і Фролова.

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