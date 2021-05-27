Популярная украинская ведущая Катя Осадчая, которая недавно объявила, что готовится стать мамой третий раз, блеснула в интересном образе на сцене

Несмотря на свое положение, звезда не сидит на месте и активно принимает участие в разных проектах. Телеведущая успела сняться не в одном шоу, съездить на тематические вечера и даже презентовала специальную коллекцию вещей, разработанных вместе с дизайнером Андре Таном.

Кроме того Осадчая стала ведущей Международного конкурса красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2021. Соответсвующие кадры публикуют в соцсетях, передает Politeka.net.

Катя Осадчая блистала на сцене в эффектном длинном просторном плате, скрывающем ее животик. На голове у ведущей была шляпка такого же нежно голубого цвета, как и платье.

«Наша любимая Катюша успевает все», - эмоционально подписал фото Осадчей дизайнер Андре Тан.

Отметим, соведущим конкурса стала известный украинский шоумен и ведущий шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник.

Также Осадчая показал фото с героиней нового сезона шоу «Холостячка» Златой Огневич.

Кроме того, Осадчая сфотографировалась с Олей Поляковой.

Напомним, Горбунов показал, чем занимается с маленьким сыном по вечерам, умилив поклонников: «Теперь еще дочку…».

Как сообщала Politeka, Осадчая засветила их с Горбуновым элитный особняк по соседству с Каменских: бассейн и домик для гостей.

Также Politeka писала, что Горбунов рассказал, что его связывает с Решетником из «Холостяка»: «Наша с Гришей миссия…».