Известный украинский телеведущий и актер, муж телеведущей Кати Осадчей, Юрий Горбунов, засветился рядом с коллегой, украинским телеведущим Григорием Решетником

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Горбунов опубликовал фото, на котором позировал с ведущим шоу «Холостяк». Оба мужчины были одеты в смокинги и белоснежные рубашки, на которых были повязаны бабочки.

«Наша почетная, ежегодная с Гришей миссия - быть ведущими Общенациональной премии «Человек года»! В этом году юбилейная -25 Поздравляем победителей!», - подписал фото Горбунов.

В комментариях 50-летнему Горбунову и 37-летнему Решетнику оставили несколько комплиментов.

«Какие красавцы», «Браво», «Отличный тандем», «Хорошие парни, ничего не скажешь», «Вы крутые ведущие», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Юрий Горбунов является лицом «1+1», а Григорий Решетник работает на «СТБ» и иногда на «Новом канале». Оба телеведущих являются очень востребованными в Украине.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов, который вскоре снова станет отцом, показал, как проводит время со своим сыном Иваном. Телеведущий присел за руль, а на колени посадил маленького сына, который пытался рулить автомобилем.

Напомним, что Горбунов озадачил семейным фото с Осадчей и сыном, на котором их уже не трое: "А где...".

Как сообщала Politeka, Горбунов засветил беременную Осадчую в глубоком декольте, показав, как они проводят вечер пятницы: "Настоящий кавалер".

Также Politeka писала, что Горбунов во время отдыха оказался рядом с огромным скорпионом, кадры впечатляют: «Вот это размерчик».