Така у них робота

Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав, як вони з дружиною Катериною Осадчою проводять вечір п'ятниці

Пара ведучих любить радувати шанувальників своїми спільними фото. Багато з них зроблені в домашній обстановці, проте трапляються і ті, які зроблені на роботі. Таким виявилося і фото з нового поста в Інстаграмі шоумена, повідомляє Politeka.net.

Так, у публікації Горбунов зазначив, що їм з дружиною доводиться проводити на роботі навіть вечір п'ятниці. На новому знімку вони відображені в розкішних вечірніх образах. Так, сам Юрій позує в костюмі з метеликом. А його вагітна дружина вибрала червону сукню з пишною спідницею, облягаючим верхом з відкритими плечима і глибоким декольте.

"Бо така вже у нас робота! П'ятниця, вечір!",- підписав знімок Горбунов.

Його передплатники тут же відреагували на пост ведучого.

"Дуже красива пара", "Катюша красива дуже!", "Юра справжній кавалер", "чудові!", "Катя як завжди виглядає як королева", "Катя ви чудово жіночні", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Осадча в День вишиванки показала себе в стильному образі - в білій сорочці з пишними рукавами у вишивці і в гірчичній вишитій сукні.

Зірка виглядала досить ефектно, незважаючи на те, що на її обличчі немає ні грама косметики, а волосся не укладені в красиву укладку, а просто розпущене.

Нагадаємо, вагітна Осадча без макіяжу замилувала українців новими фото: "Ще одна наша гордість".

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав улюблений шедевр вагітної Осадчої.

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