Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как они с женой Екатериной Осадчей проводят вечер пятницы
Пара ведущих любит радовать поклонников своими совместными фото. Многие из них сделаны в домашней обстановке, однако попадаются и те, которые сделаны на работе. Таким оказалось и фото из нового поста в Инстаграме шоумена, сообщает Politeka.net.
Так, в публикации Горбунов отметил, что им с супругой приходится проводить на работе даже вечер пятницы. На новом снимке они запечатлены в роскошных вечерних образах. Так, сам Юрий позирует в костюме с бабочкой. А его беременная жена выбрала красное платье с пышной юбкой, облегающим верхом с открытыми плечами и глубоким декольте.
«Ибо такая уже у нас работа! Пятница, вечер!», - подписал снимок Горбунов.
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Его подписчики тут же отреагировали на пост ведущего.
«Очень красивая пара», «Катюша красивая очень!», «Юра настоящий кавалер», «Восхитительные!», «Катя как всегда выглядит как королева», «Катя вы восхитительно женственны», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Осадчая в День вышиванки показала себя в стильном образе - в белой рубашке с пышными рукавами в вышивке и в горчичном вышитом платье.
Звезда выглядела довольно эффектно, несмотря на то, что на ее лице нет ни грамма косметики, а волосы не уложены в красивую укладку, а просто распущены.
Напомним, беременная Осадчая без макияжа замиловала украинцев новыми фото: "Еще одна наша гордость".
Как сообщала Politeka, Горбунов показал любимый шедевр беременной Осадчей.
Также Politeka писала, что Юрий Горбунов показал еще одно достижение в браке с Осадчей: "Теперь имеешь корону".