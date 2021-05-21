Такая у них работа

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как они с женой Екатериной Осадчей проводят вечер пятницы

Пара ведущих любит радовать поклонников своими совместными фото. Многие из них сделаны в домашней обстановке, однако попадаются и те, которые сделаны на работе. Таким оказалось и фото из нового поста в Инстаграме шоумена, сообщает Politeka.net.

Так, в публикации Горбунов отметил, что им с супругой приходится проводить на работе даже вечер пятницы. На новом снимке они запечатлены в роскошных вечерних образах. Так, сам Юрий позирует в костюме с бабочкой. А его беременная жена выбрала красное платье с пышной юбкой, облегающим верхом с открытыми плечами и глубоким декольте.

«Ибо такая уже у нас работа! Пятница, вечер!», - подписал снимок Горбунов.

Его подписчики тут же отреагировали на пост ведущего.

«Очень красивая пара», «Катюша красивая очень!», «Юра настоящий кавалер», «Восхитительные!», «Катя как всегда выглядит как королева», «Катя вы восхитительно женственны», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Осадчая в День вышиванки показала себя в стильном образе - в белой рубашке с пышными рукавами в вышивке и в горчичном вышитом платье.

Звезда выглядела довольно эффектно, несмотря на то, что на ее лице нет ни грамма косметики, а волосы не уложены в красивую укладку, а просто распущены.

Напомним, беременная Осадчая без макияжа замиловала украинцев новыми фото: "Еще одна наша гордость".

Как сообщала Politeka, Горбунов показал любимый шедевр беременной Осадчей.

Также Politeka писала, что Юрий Горбунов показал еще одно достижение в браке с Осадчей: "Теперь имеешь корону".