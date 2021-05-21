Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая появилась на День вышиванки в шикарном наряде

Модель, которая недавно объявила о третьей беременности, впечатляет красотой, пишет Politeka.net. К слову, телеведущая считается одной из самых модных девушек страны. Создавать броские образы Кате помогают дизайнеры и стилисты.

Телеведущая в День вышиванки показала себя в стильном образе - в белой рубашке с пышными рукавами в вышивке и в горчичном вышитом платье.

Звезда выглядела довольно эффектно, несмотря на то, что на ее лице нет ни грамма косметики, а волосы не уложены в красивую укладку, а просто распущены.

"З Днем вишиванки!! В моїй колекції вже чимало різних вишиванок, старовинних і сучасних, суконь з національними мотивами і сорочок з закладеним в вишивку змістом. Я тішусь, що дизайнери знову і знову звертаються до традиційної вишивки і роблять її модною в усьому світі. Вишиванка - ще одна наша гордість і круто, що українці носять її не тільки на свята. На фото старовинна вишиванка придбана у Львові ", - написала автор поста.

Публикация собрала более 29 тысяч лайков и много комментариев:

"Мне Катерина больше нравилась до некоторых изменений во внешности, вы поняли о чем я??? ", " Ви дуже гарна,без мейку😍", " Наша самая красивая украиночка❤️❤️❤️❤️❤️ ", " Какие красивые вышиванки😍 ", " С праздником!!! У меня как у сапожника без сапог, нет вышиванки, хотя вышивать очень люблю и вышиваю, но восновном картины🔥🔥🔥 ".

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