Актриса Ольга Сумская и ее супруг Виталий Борисюк недавно освежили "свадебные клятвы". Церемонию посетило много звезд: коллег и друзей артистов

54-летняя Сумская вместе с мужем в этом году отметили 25 годовщину свадьбы. Чтобы укрепить свой союз и еще раз подтвердить, что чувства по-прежнему не угасли, пара решила повторить бракосочетание. Кадрами этого события в своих "сториз" в Инстаграм делилась Сумская, передает Politeka.net.

Небольшая вечеринка состоялась 14 мая в одном из ресторанов Киева. Ольга и Виталий еще раз заключили брак и отпраздновали событие в кругу самых близких родственников и друзей. На церемонию пришли Владимир Горянский и Гарик Кричевский с женами, Виталий Козловский и другие знаменитости.

Жених появился перед публикой в черно-белом костюме с бабочкой, а невеста предпочла одеть белое мерцающее платье, длинную белую фату и бежевые лодочки.

Не могла пропустить церемонию и ведущая "Світського життя" Катя Осадчая. Звезда, недавно объявившая о своей беременности, появилась на празднестве в длинном платье свободного кроя лимонного оттенка и малиновых туфлях на шпильке. Осадчая засветила заметно округлившийся животик, пожелав "счастья молодым".

Ранее мы рассказывали, что Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и четырехлетним сыном Ваней недавно вернулись из Турции. В отпуске ведущая позволила себе расслабиться. Судя по фото, которыми она делилась в Инстаграм, Катя появлялась на публике практически без косметики, удивляя настоящей внешностью. Фильтрами звезда тоже не пользовалась.

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