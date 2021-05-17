Актриса Ольга Сумская и ее супруг Виталий Борисюк недавно освежили "свадебные клятвы". Церемонию посетило много звезд: коллег и друзей артистов
54-летняя Сумская вместе с мужем в этом году отметили 25 годовщину свадьбы. Чтобы укрепить свой союз и еще раз подтвердить, что чувства по-прежнему не угасли, пара решила повторить бракосочетание. Кадрами этого события в своих "сториз" в Инстаграм делилась Сумская, передает Politeka.net.
Небольшая вечеринка состоялась 14 мая в одном из ресторанов Киева. Ольга и Виталий еще раз заключили брак и отпраздновали событие в кругу самых близких родственников и друзей. На церемонию пришли Владимир Горянский и Гарик Кричевский с женами, Виталий Козловский и другие знаменитости.
Жених появился перед публикой в черно-белом костюме с бабочкой, а невеста предпочла одеть белое мерцающее платье, длинную белую фату и бежевые лодочки.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
На красную дорожку «Евровидения» пустили не всех конкурсантов, солистка Go_A обратилась к фанатам: «Мы сидим в отеле…»
Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал..."
Тело известного украинца нашли в центре города, фото: "Также расправились с его учителем"
Макаревич поделился впечатлениями об украинских городах: "Мы проводим дни в радости"
Не могла пропустить церемонию и ведущая "Світського життя" Катя Осадчая. Звезда, недавно объявившая о своей беременности, появилась на празднестве в длинном платье свободного кроя лимонного оттенка и малиновых туфлях на шпильке. Осадчая засветила заметно округлившийся животик, пожелав "счастья молодым".
Ранее мы рассказывали, что Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и четырехлетним сыном Ваней недавно вернулись из Турции. В отпуске ведущая позволила себе расслабиться. Судя по фото, которыми она делилась в Инстаграм, Катя появлялась на публике практически без косметики, удивляя настоящей внешностью. Фильтрами звезда тоже не пользовалась.
Напомним, беременная Осадчая поразила кадрами без фильтров, расслабившись на яхте: "Каникулы заканчиваются, но...".
Как сообщала Politeka, беременная Осадчая растерялась, говоря о маме, трогательное видео: "Она самая...".
Также Politeka писала, Горбунов заснял трогательный момент с беременной Осадчей и сыном: "Ждем пополнения...".