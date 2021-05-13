Популярный украинский телеведущий и муж телеведущей Кати Осадчей Юрий Горбунов, похвастался новым достижением

Катя Осадчая и Юрий Горбунов живет под Киевом, в коттеджном городке " Солнечная долина”. Звезды часто делятся яркими моментами своего времяпрепровождения дома, передает Politeka.net.

На новом фото Горбунов показал себя в собственном фруктовом саду. Телеведущих похвастался деревьями в цвету.

"Когда сам сажал, ухаживал, поливал - теперь имеешь корону на голове!!", - написал телеведущий, позируя на фоне цветущего розовым дерева.

Как известно, Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились в 2017 году. Вместе они воспитывают сына Ивана, сейчас мальчику уже четыре года. В браке с Осадчей Юрий Горбунов сполна реализовал себя, как настоящий мужчина - посадил сад, построил дом и родили с Катей сына.

Фолловеры залайкали публикацию шоумена и щедро засыпали комментариями: "Не корона, а хвіст павича;)))", "Такій короні навіть Полякова позаздрить😅👍👍", "Ах,какой парень!🔥", " Красиво , конечно. Но, кого фотографировали ? Себя или всё-же, цветы ( как раз они не резко)", "Дерен, а не магнолия".

Как извесно, первенца Горбунова и Осадчей крестил рэпер Потап (Алексей Потапенко). А недавно Осадчая призналась, что снова ждет ребенка. Ее беременность рассекретила Оля Полякова.

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