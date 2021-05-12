Ведущая "Світського життя" Катя Осадчая разоткровенничалась по случаю 16-й годовщины программы

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда решила пообщаться с поклонниками в "сториз" у себя в Инстаграм.

Осадчая не ожидала такого наплыва самых разнообразных вопросов, но постралась дать ответ на самые яркие. По словам ведущей, каждый раз перед ней стоит нелегкий выбор претендентов на интервью. Катя рассказала, как выбирает звезд, если их много на меропритятии.

"Вариантов множество, если коротко: новости, которые случились у людей; умение давать интервью", - объяснила она.

К слову, одно из ее самых любимых - "С Кузьмой в Барселоне - точно одно из ❤️", - призналась Катя.

Ведущая также рассказала, что как и в любой другой работе могут случаться ошибки. У нее поинтересовались, бывало ли ей за что-то стыдно.

"Может быть стыдно, если мы в чем-то ошиблись во время интервью, что-то перепутали и тому подобное. Всякое бывает, не святые горшки лепят. А каждое интервью - это работа, чего тут стыдиться", - объяснилась Осадчая.

Порой, некоторые звезды обижаются на программу и ее ведущую. В частности, певица Ирина Билык долго таила обиду, но уже все в прошлом.

"Как показывает опыт, все обиды имеют свой срок пригодности ❤️ @bilyk_iryna", - поделилась Осадчая.

Напомним, на заре популярности "Світського життя", у нее с Билык произошел громкий конфликт, о котором они теперь вспоминают с улыбкой. Во время интервью разъяренная Ирина вырвала из рук Кати микрофон, отошла на несколько шагов и с "убивающим" взглядом шваркнула им об пол.

Спустя года Билык объяснила Осадчей, какие страсти в ней кипели в тот момент:

"Ты позарилась на моего Дикусара (экс-супруг певицы, - ред.)! Это я помню... Я говорю то, что я думаю!". Оказывается, обида была из-за ревности.

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