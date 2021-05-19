Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов продолжает хвастаться фотографиями с отдыха в Турции

Как сообщает Politeka.net, недавно Горбунов вместе со своей звездной беременной женой Катей Осадчей и маленьким сыном провел отпуск в Турции. Семья наслаждалась морскими прогулками на яхте, ходила в горы и наслаждалась невероятно красивой природой.

Однако, похоже, звездные супруги скучают по временам, когда могли свободно посещать музеи Европы.

Горбунов показал селфи на фоне репродукции известной картины, сделанное в Турции.

««Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермера !! Или голландская Мона Лиза !! С оригиналом несколько лет назад познакомился в музеии в Гааге! По всему миру есть замечательные реплики! И да, это любимая картина Екатерины», - подписал Горбунов фото.

Снимок активно комментируют в Сети. Кто-то даже увидел сходство в портрете с украисн=кой певицей Олей Поляковой.

«Одна из любимых картин Катерины. Помню ваши сторис с тех путешествий и прогулок по галереям», «Полякова с повязкой», «Прекрасная картина», «А главное, что это в замечательном отеле Нирвана на берегу Средиземного моря», - пишут в комментариях.

Напомним, что Юрий Горбунов показал еще одно достижение в браке с Осадчей: "Теперь имеешь корону".

Как сообщала Politeka, Горбунов усадил четырехлетнего сына за руль, поразив кадрами: "Папа, не мешай!".

Также Politeka писала, что Горбунов озадачил семейным фото с Осадчей и сыном, на котором их уже не трое: "А где...".