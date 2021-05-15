Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал фото с Екатериной Осадчей, на котором их семья больше, чем обычно

Как известно, 15 мая отмечается Международный день семьи. По этому случаю шоумен и актер решил поделиться в Инстаграм новым фото со своим семейством. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Горбунов и его жена Осадчая запечатлены с их 4-летним сыном Иваном. Семейство позирует в центре большого полотна разноцветной ткани, а вокруг них летает яркое конфетти.

Все трое одеты в похожие наряды: белые рубашки, черные брюки и жилеты. При этом, Осадчая и Горбунов смеются, а их сын выглядит больше заинтересованным в конфетти, чем позировании для фото.

Горбунов отметил, что на этом снимке их уже не трое, а четверо, ведь сейчас его жена ждет еще одного ребенка.

«С Международным Днем семьи! Семья это счастье! На фото нас уже четверо!», - написал ведущий.

Поклонники пары тут же отреагировали на пост.

«Милые», «Четверо! Отличная новость и радость!», «По цвету ярких лоскутков, у вас будет девочка, поздравляем!», «А где 5?», «А где ваш старший сын?», - пишут люди.

Отметим, что в комментариях речь идет о старшем сыне Осадчей от первого брака – Илье. Ведущая крайне редко показывает парня и почти ничего о нем не рассказывает.

Напомним, беременная Осадчая поразила кадрами без фильтров, расслабившись на яхте: "Каникулы заканчиваются, но...".

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая растерялась, говоря о маме, трогательное видео: "Она самая...".

Также Politeka писала, Горбунов заснял трогательный момент с беременной Осадчей и сыном: "Ждем пополнения...".