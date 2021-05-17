Известный украинский телеведущий и актер, муж телеведущей Кати Осадчей, Юрий Горбунов, показал, как проводит время с сыном
Еще в 2017 году телеведущие стали родителями сына, Ивана, передает Politeka.net. Перед этим пара долго держала в тайне свои отношения, а Катя скрывала округлившийся живот до тех пор, пока это уже стало невозможным.
Сейчас счастливые родители делятся кадрами совместного времяпрепровождения с ребенком. В частности, Юрий Горбунов поделился фото в сторис Инстаграм, где показывает, как отдыхает с сыном за рулем.
Телеведущий присел за руль, а на колени посадил маленького Ивана, который сложил руки на руль, будто пытался рулить.
"Папа, не мешай!", - подписал кадр Горбунов.
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Публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе.
Отметим, что и ранее Юрий Горбунов показал, как его сын сидит за рулем.
"Мой сладкий драйвер", - написал тогда телеведущий.
Напомним, Катя Осадчая не так давно объявила, что станет мамой в третий раз. Известно, что кроме Ивана, звезда - мать 18-летнего Ильи Полищука, которого она родила в первом браке.
Отметим, что в одном из интервью Катя и Юрий рассказали - до отношений они были знакомы 10 лет, но за этот период ни разу вместе не работали. Оба испытывали друг к другу дружескую симпатию, но после того, как стали вести "Голос. Діти" все изменилось. В перерывах между съемками оба созванивались и ходили на ужины, и в итоге они стали встречаться.
Напомним, что Горбунов заснял трогательный момент с беременной Осадчей и сыном: "Ждем пополнения...".
Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов показал еще одно достижение в браке с Осадчей: "Теперь имеешь корону".
Также Politeka писала, что Горубнов засветил беременную Осадчую, взволновав поклонников: «У вас точно будет девочка!».