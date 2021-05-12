Известный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов засветил беременную жену в самолете

Как передает Politeka.net, парочка возвращалась с отдыха, наслаждаясь комфортным полетом. И Юрий, и Катя сильно загорели, в результате чего их внешность очень изменилась. Светлая от природы Катя и вовсе стала неузнаваемой на фото.

«Отпуск для нас - это время, когда мы можем быть все вместе нон-стоп и этот отдых начинается с самолета, поэтому скорость передвижения и комфорт на первом месте. Сезон отпусков только начинается, а мы уже успели испытать новое направление рейсов на побережье Эгейского моря. Путешествуйте и пусть лето будет ярким!», - подписал фото Гобунов.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники стали гадать, кто же родится у звездной пары. Фото Кати их взволновало.

«Пусть у вас все будет прекрасно», «Счастливого отдыха!», «Это прекрасно!», «Смотря на Катю - у вас точно будет девочка!», «Катя на себя не похожа», «С молодой Инной Чуриковой?», «Дядя Юра, а как же ковид? Не боитесь?», «Какая классная кепка!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Катя Осадчая призналась, что ждет третьего ребенка. Это будет второй совместный ребенок с Юрием Горбуновым.

Напомним, что Горбунов всколыхнул Сеть архивным снимком с Потапом: «Как молоды мы были...».

Как Politeka писала, что Горбунов публично обратился к Кате Осадчей, родившей ему ребенка: трогательное семейное фото.

Также Politeka сообщала, что Горбунов заснял трогательный момент с беременной Осадчей и сыном: "Ждем пополнения...".