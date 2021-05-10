Відомий український телеведучий і чоловік телеведучої Каті Осадчої Юрій Горбунов, похвалився сімейним фото

Зірки разом з 4-річним сином Іваном зараз разом знаходяться в Туреччині, звідки діляться яскравими моментами свого проведення часу, передає Politeka.net.

На новому фото Горбунов показав ніжні обійми з Осадчою на яхті. Вони зображені в білих футболках і сонцезахисних окулярах.

"Спасибі тобі, кохана, за диво", - написав телеведучий, вітаючи дружину з Днем матері.

"Вітаємо вас" « "бажаю вам гарненьку дівчинку«," клас! Щастя вам", "дуже красиві, люблю вас«,» подружжя на відпочинку«," Юрій, вітаю вас з Катею! Нехай ваша сім'я завжди буде щасливою", " це диво двох! Вітаю", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Юрій Горбунов і Катя Осадча одружилися в 2017 році. Разом вони виховують сина Івана, зараз хлопчикові вже чотири роки. І хоча подружжя публікує фото з дитиною в соцмережах, проте його обличчя не показують.

Як відомо, первістка Горбунова і Осадчої хрестив репер Потап (Олексій Потапенко).

А нещодавно Осадча зізналася, що знову чекає дитину. На запитання Олі Полякової під час інтерв'ю в ефірі програми " Світське життя» Катя відповіла:»Так, Ми з Юрою чекаємо поповнення".

Нагадаємо, що Осадчу і Кароль підловили на вулиці без грама косметики: як виглядають зірки в повсякденному житті.

Як повідомляла Politeka, Горбунов сколихнув мережу архівним знімком з Потапом: "як молоді ми були...»

Також Politeka писала, що Горбунов зняв зворушливий момент з вагітною Осадчою і сином: "чекаємо поповнення..."